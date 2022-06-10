وليامز ولعمامرة يتفقان على أهمية تجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية في ليبيا

ليبيا – ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرةالتطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة.

لعمامرة جدد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية موقف بلاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.

وأعرب الوزير عن دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية.

وليامز ولعمامرة اتفقا على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وتجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية.

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