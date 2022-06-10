بحضور المنقوش.. تونس تحتضن اجتماعاً وزارياً ثلاثياً للتضامن وتوحيد الرؤى

شدد وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر على أهمية التضامن وبلورة رؤى مشتركة، وفق مقاربة شاملة، لمجابهة التحديات القائمة واحتواء انعكاساتها السلبية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر، والذي التأم في العاصمة التونسية، الجمعة، وأكد خلاله الوزراء على ضرورة المُضي قُدماً نحو استكمال المسار السياسي، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني، بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأبرز الوزراء أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار، ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، وبما من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة.

ورحب الوزراء بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة، وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية، بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي، في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن، مع مواصلة التنسيق والعمل على إيجاد تسوية عاجلة للأزمة في ليبيا بما يحفظ سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية.

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