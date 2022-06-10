المنقوش لـ”الرئيس التونسي”: نعمل على إرساء حوار حقيقي يحمي ليبيا من التقسيم

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة اليوم الجمعة بقصر قرطاج.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد ذكّر خلال اللقاء، بموقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد، مشيرا إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

كما أكّد الرئيس التونسي على أن بلاده ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا، وجدّد الإعراب عن استعدادهم الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.

وبيّن سعيد أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكّنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعدّدها.

ومن جانبها، قدّمت المنقوش عرضا حول آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء حوار حقيقي جامع يمهّد لخطوات سياسية قادمة ويحمي ليبيا من مخاطر التقسيم والتدخل الخارجي.

كما أعربت المنقوش عن امتنان ليبيا لموقف تونس الثابت ولدورها الفاعل في الدفع نحو تسوية سلمية تجسيدا لعلاقات الأخوة الصادقة القائمة بين البلدين وللقيم الحضارية والتاريخية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.