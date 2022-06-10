بوقعيقيص: يمكن الاحتفاظ بالمجلس الرئاسي بعد انتهاء خارطة الطريق

اقترحت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص الإبقاء على المجلس الرئاسي بعد انتهاء خارطة جنيف السياسية نهاية يونيو الحالي.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ستضع خارطة طريق جنيف خواتيمها قبل نهاية يونيو الجاري وأدعو الليبيين إلى وضع خارطة الطريق التي ستقود البلاد إلى البر الآمن والانتخابات المتزامنة القادمة وبمباركة ودعم دولي”.

ونوهت إلى أن “خارطة طريق جنيف ليست قرآنا وليست دستورا، مضيفة: ويمكننا أن نحتفظ منها بمن نشاء وأقصد هنا المجلس الرئاسي فهو لا يخرج إذا خرجت الحكومة التى جاء برئيسها ومنحها الثقة مجلس النواب ثم أسقطها عنها، فهما جسمين منفصلين الرئيس والحكومة”.

وتابعت: “تبقى كذلك جملة المهام التي جاءت بالخريطة وعجزت عنها الحكومة منتهية الولاية لابد أن تدخل حيز التنفيذ”.

وأكدت أن “ليبيا اليوم في أمسّ الحاجة إلى التحام المجلس الرئاسي مع مجلس النواب من أجل وضع الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة”.

وأردفت: “وغني عن القول أن بقاء هذه المجالس أفضل من الانزلاق إلى الفوضى والحرب”.