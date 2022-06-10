النائب العام يشكل غرفة أمنية مشتركة مع الجهات الضبطية بمدينة بنغازي

ليبيا – عقد رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية بمكتب النائب العام وبعض أعضائه اجتماعًا مع كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم بحضور رؤساء الهيئات القضائية من النيابة العامة في نطاق محكمة استئناف بنغازي، وقيادات جهات الضبطية في مدينة بنغازي: البحث الجنائي، والنجدة، والدعم المركزي، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والأمن الداخلي، والحرس البلدي.

الاجتماع تمحور بحسب مكتب النائب العام حول رصد العقبات التي تعيق سير العدالة الجنائية.

وتمخض عن الاجتماع تكوين آلية ناجعة تضمن إنفاذ القانون وتسييده، عبر تشكيل غرفة أمنية مُشتركة؛ تتولى مُهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة، واستيفاء إجراءات الاستدلال المتعلقة بالوقائع موضوع الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الضبطية، وملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقائمين على تنظيم أعمال الهجرة غير الشرعية، ورصد ومباشرة إجراءات جمع الأدلة حيال التعديات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطط التفصيلي، وعرض مدونات محاضر الاستدلال المتعلقة بها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة آثارها بالتعاون مع الجهات القائمة على التطوير والتخطيط.

وإنفاذًا لمخرجات الاجتماع، تشكلت الغرفة وباشرت مهمتها، فضبطت عدة جرائم منها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعدي على المخططات، وباشرت الاستدلالات حيالها تحت اشراف مكتب المحامي العام، كما تولت الغرفة البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين للإجراءات.

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