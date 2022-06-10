هدية يتهم محافظ المركزي بالتفرد بالقرار ويرفض الإدارة الأممية لعوائد النفط

اتهم رئيس لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت، المُشكّلة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب زايد هدية محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالانفراد بالقرار، وعدم دعوة مجلس إدارة المصرف للاجتماع، محذراً من أثر هذه التصرفات على السياسة النقدية.

وأعرب هدية في تصريح، عن رفضه لبعض الأفكار “غير الرسمية” المطروحة من الأمم المتحدة وبعض الدول، لتشكيل لجنة لتقسيم الإيرادات برعاية أممية، معتبراً ذلك من اختصاص مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته بعد اعتماد الموازنة المقترحة من الحكومة الليبية، داعياً مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للاجتماع والقيام بدوره.

وأكد هدية، من الأفكار المشابهة لطرح النفط مقابل الغذاء لا يمكن أن تنجح في ليبيا، مشيراً إلى أن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بذلك، فهو المشرع والضابط لمثل هذه الأمور، ومشدداً على ضرورة أن يجتمع مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي ويتحد ويقرر قرارات من داخل اجتماعات وليست منفردة من قبل المحافظ، من شأنها أن تعيق عمل الدولة أو قد تستخدم لتوجه سياسي معين، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية