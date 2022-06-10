الحاسي: اجتماع سرت ليبي خالص وينتقد اللجنة الاقتصادية المُشكلّة من مجلس الأمن

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي إن اجتماع سرت اجتماع ليبي خالص ولم يكن به أي طرف أجنبي وبقرار صادر عن السلطة التشريعية من رئيس مجلس النواب.

وأضاف الحاسي في تصريحات صحفية أن اجتماع سرت جاء لتعزيز موقف الأجهزة التي غُيّبت عن كافة الاجتماعات.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية المُشكلّة من مجلس الأمن وتعمل تحت مظلة البعثة الأمميّة في ليبيا عندما دعت لوضع ترتيبات ماليّة أو النظر في الوضع الاقتصادي قامت بدعوة أطراف من طرابلس مثل هيئة الرقابة الإدارية طرابلس وديوان المحاسبة طرابلس ووزارة المالية هناك.

وأكد أن هذه اللجنة لم يتم دعوتها بالرغم من أنّ الأمم المتحدة مقتنعة أن هناك خِلاف سياسي في ليبيا ومن كل مؤسسة هناك مؤسستين.

وقال: ”نحن منبثقون عن السلطة التشريعية ولدينا قرارات صادرة منها، وكان من المفترض من الأمم المتحدة أن تنظر إلى كافة الأطراف بنظرة واحدة”.

وتابع: ”إذا كان هم لديهم أية ملاحظات عن مخالفات مالية فنحن أيضاً في جعبتنا ما نقول عن الأجهزة الموجودة في المنطقة الشرقية من حكومة عبد الله الثني وكذلك في حكومة عبدالحميد الدبيبة الحالية”.

وقال: ”تم تغييبنا، فهل تغييبنا مقصود من هذه اللجنة أم غير مقصود، وحاولنا التواصل معهم ونحن بصدد إعداد كتاب عن طريق رئيس مجلس النواب ومن خلالنا حول هذه الاجتماعات”.