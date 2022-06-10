بن شرادة: الوضع متجه إلى الانسداد السياسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن الوضع متجه إلى الانسداد السياسي بسبب نقض بعض الأطراف في المجلس للتوافق مع النواب، والوضع غير مستقر بسبب تعنت الدبيبة المتواصل وعدم قبوله بالتوافق الليبي- الليبي والذي نتجت عنه حكومة ليبية بإرادة داخلية.

أضاف في تصريحات صحفية أن هناك دول خارجية رافضة لحالة التقارب والتوافق بين مجلسي النواب والدولة خوفا من فقدان أجندتها، و اجتماعات المسار الدستوري ستستأنف ولكن النقاط الخلافية لا زالت موجودة وهي ذاتها سواء في القاعدة الدستورية أو مشروع الدستور.

وتابع قائلًا أنه في حالة التوافق على مشروع الدستور أو إنشاء قاعدة دستورية، نحتاج إلى عام آخر لإجراء الانتخابات وهذا الأمر يتطلب حكومة قادرة على تنظيم العملية الانتخابية وحكومة الدبيبة غير قادرة على هذا.