باشاغا يشيد ببيان الرئاسة التونسية الداعم للحل السياسي (الليبي-الليبي)

العنوان – سرت

أشاد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي.

وأثنى باشاغا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا.

وأوضح أن الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات.

وقال باشاغا :”سوف استمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.

وأضاف :”لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي”.