اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس

شهدت جزيرة سوق الثلاثاء تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود، إن المواجهات وقعت بين عناصر ميليشيات “النواصي”، وأخرى تتبع عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”.

مصدر خاص، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح بأن “سبب الاشتباكات على خلفية قبض النواصي على “3 عناصر” تابعين لغنيوة في حالة “سكر”، مما دفع ميليشيا غنيوة لخطف “5 عناصر” تابعين لميليشيا النواصي”، معلناً سقوط قتيل يدعى “سامي القطوس” التابع لغنيوة اثر الاشتباكات الدائرة في وسط العاصمة الآن.

وانتابت حالة ذعر العائلات الذين خرجوا للتنزه في الجزيرة، وسط انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.