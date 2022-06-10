محجوب: حتى حج بيت الله الحرام جعلته مافيا الدبيبة بابًا للسرقة

أبدى المحلل السياسي محمد محجوب اندهاشه من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن تخصيص مبلغ مالي 200 مليون دينار لهيئة الحج والعمرة ودفع تكاليف الحج كاملة للحجاج هذا العام.

وقال محجوب في تغريدة عبر “تويتر”: “حتى حج بيت الله الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ جعلته مافيا الدبيبة مغنمًا وبابًا من أبواب السرقة والنهب”.

وأضاف أن “تكلفة الحج هذا العام هي 24,717,000 دينار ولتكن 25 مليون”؛ وتساءل: على ماذا ستنفق الـ175 مليونا؟ هل سيتم نقل كل حاج في طائرة خاصة؟” مردفا: “إنها قرارات السرقة يا سادة”.