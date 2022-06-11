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التيارات البحرية تودي بحياة مصطافين في شواطئ المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد جهاز حرس المنشآت النفطية، بغرق عدد من المصطافين بمصيف جودائم البحري، الجمعة، وتمكنت سرية الضفادع البشرية بالفرع الغربي من انتشال جثة واحدة فيما يجري البحث عن آخرين.

وأوضح الجهاز في منشور، “إن الفرقة توجهت إلى عين المكان لتنفيذ تعليمات رئيس الجهاز بشكل عاجل، ونتيجة لارتفاع الموج وهبوب رياح شمالية تعرض مصطافون للغرق، وتمكنت الفرقة من انتشال إحدى الجثث وسط أمواج عالية، ونظراً لأنه الزورق الوحيد الذي يساهم في البحث والإنقاذ خرجت الفرقة للمرة الثانية للاستمرار في عملية البحث عن مفقودين”.

من جانبه حذرت وحدة الإنقاذ البحري بتاجوراء من خطر السباحة يومي الجمعة والسبت، نظراً لارتفاع الأمواج ووجود تيارات بحرية ساحبة، وسط أنباء عن حالات غرق في طرابلس وشواطئ القره بوللي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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