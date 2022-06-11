رئيس الحكومة: أشيد بالبيان الصادر عن رئاسة تونس الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي وحرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا

أشاد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي وحرص الشقيقة تونس على وحدة واستقرار ليبيا.

رئيس الحكومة، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، وسوف استمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطه منتخبه عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.

وتابع: “لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، و عُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الإبتزاز السياسي”.