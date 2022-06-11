المشري يعلق على اشتباكات طرابلس ويحذر الحكومة والرئاسي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة أمام مسؤولية فتح تحقيق فوري بشأن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الجمعة في طرابلس.

وقال المشري في حسابه على فيسبوك “إن الاشتباكات التي حصلت مساء اليوم بمنطقة مكتظّة بالعائلات والاستِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة”.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى نشر نتائج التحقيق، “للرأي العام ومعاقبة المتورطين وإلا فاننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين”.