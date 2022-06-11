نصية: لابد من الخروج من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات

العنوان – طبرق

شدد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، على ضرورة الخروج من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات.

وأضاف نصية أنه لا يمكن قبول استمرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية تحت دولة الأشخاص والرجل الواحد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه إذا لم يتم العمل بالمؤسسات فإن الفوضى والتحكم الخارجي لن ينتهي.

ولفت نصية إلى أن التحركات الإقليمية والدولية على الساحة الليبية هذه الأيام غريبة وتوحي بالتحضير لشيء ما.

وأوضح أن التوافق حول مشروع وطني مهما كانت حجم التنازلات فيه هو أفضل من الركض وراء مشاريع إقليمية ودولية والبحث عن أوهام ونجاحات مزيفة.