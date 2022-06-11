توصية قضائية تدين خليفة حفتر في المحاكم الأمريكية

أكد الناشط الحقوقي عماد الدين المنتصر، أن قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية فرجينيا أصدر توصيته الخاصة بإدانة خليفة حفتر غيابياً، وثبوت طلبات الضحايا التي تتهم الأخير بارتكاب جرائم القتل والتعذيب.

وتوقّع المنتصر في تسجيل مرئي، الجمعة، أن تقبل القاضية الرئيسية في القضية هذه التوصية التي أقرها القاضي في جلسة الاستماع، وتصادق عليها لتصبح حكماً نهائياً تُحوّل حفتر من متهم بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى مُدان، لتنطلق مجريات المرحلة الثانية من الملاحقة الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب.

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