وزير الخارجية: يجبُ على جميعِ الدولِ الحذرُ من مخالفةِ قراراتِ مجلس الأمن الدولي وميثاقُ الأممِ المتحدةِ

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، إنّ “استكمالَ المسار السياسي يجبُ أن يتوافقَ معَ قراراتِ مجلسِ الأمنِ الدولـــــــي غيرَ القابلةِ للإنكــــــار طوالَ المرحلةِ الانتقاليـــــةِ وعلـــى الاتفــــاقِ السياسي الليبي الصخيرات، والمعتمد بقرارٍ من مجلس الأمن رقم 2259 وبيــــان رئيس مجلس الأمن رقم 26 لسنة 2017 الذي حُدِدَ فيــــــه سريان الاتفــــاق السياسي لنهايــــة المرحلة الانتقالــــية، وهــــو ما يُحَدِدُ المؤسســـــاتِ التــــــي تمثـــــلُ المُلكيةَ الوطنيــــةَ في تحديدِ الأولويات”.

قدور، وفي إيجاز صحفي له طالعته قناتنا، أكد أنه “يجبُ على جميعِ الدولِ الحذرُ من مخالفـــــــةِ قراراتِ مجلس الأمن الدولي و ميثاقُ الأممِ المتحدةِ وخصوصــــــاً المـــادة 25 منه، وأنَّ الحالةَ الليبيةَ لا تــــــزالُ تهددُ السلمَ و الأمـــن الدوليين، وهــــو اختصاصٌ أصيـــــلٌ لمجلسِ الأمنِ الدولي”.