المنقوش: اطلعتُ الرئيس التونسي على أخر تطورات الملف الليبي

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، في تونس، نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة ونظيرها أيضا التونسي عثمان الجرندي للتشاور بشأن الأزمة الليبية.

وقالت المنقوش، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ‏تشرفتُ بلقاء إخوتي وزير خارجية تونس ووزير خارجية الجزائر، على الأراضي التونسية للتشاور حول آخر مستجدات المنطقة والاهتمامات المشتركة بين الأشقاء”.

وتابعت المنقوش، في تغريدتها:” كما حظيت بمقابلة فخامة رئيس قيس سعيد وإحاطته بآخر تطورات الملف الليبي والاستنارة بمشورته”.