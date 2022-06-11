قدور: يجب على جميع الدول الحذر من مخالفة قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة

العنوان – سرت

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور يجب على جميع الدول الحذر من مخالفـة قرارات مجلس الأمن الدولي و ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد قدور على ضرورة عدم مخالفة المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن الحالة الليبية لا تـزال تهدد السلم و الأمـن الدوليين، وهـو اختصاص أصيـل لمجلس الأمن الدولي

وأضاف وزير الخارجية أن استكمال المسار السياسي يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي غير القابلة للإنكار طوال المرحلة الانتقالية.

وأكد قدور على أن المسار السياسي لابد أن يتفق مع الاتفاق السياسي الليبي الصخيرات. والمعتمد بقرار من مجلس الأمن رقم 2259. وبيـان رئيس مجلس الأمن رقم 26 لسنة 2017 الذي حدد فيـه سريان الاتفاق السياسي لنهايـة المرحلة الانتقالية، وهـو ما يحدد المؤسسات التـي تمثل الفلكية الوطنية في تحديد الأولويات.