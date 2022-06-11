سرقة 300 متر من أسلاك الطاقة الكهربائية بإدارة توزيع الوسطى

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بسرقة 300 متر من الأسلاك الكهربائية بإدارة توزيع المنطقة الوسطى، من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأوضحت الشركة أن الاعتداء طال خط الفلاجة التابع لإدارة توزيع الوسطى، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل، ومفاقمة معاناة المواطنين في ظل لجوء الشركة لطرح الأحمال لتغطية العجز في الإنتاج.

في السياق نفسه أخضعت الشركة العامة للكهرباء فريقها الهندسي المشغل لمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، لدورة تدريبية بجوانب نظرية وعملية، تمهيداً لتشغيل المحطة بطريقة فنية آمنة نهاية يونيو الجاري.

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