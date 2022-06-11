الشحومي: البنك المركزي يتعامل مع سياسة الأمر الواقع لتلبية الاحتياجات اليومية

قال الخبير الاقتصادي ” سليمان الشحومي ” أن البنك المركزي يتعامل مع الحكومة التي تقوم بإصدار التفويضات والإجراءات المالية عبر وزارتي المالية والتخطيط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للشحومي، ذكر فيها “إنه بعد 21 يونيو الجاري تنتهي مدة حكومة الوحدة الوطنية، لكن استمرارها في الحكم يعني استمرار المصرف المركزي بتلبية النفقات الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات، إذا لم تتمكن حكومة باشاآغا في مباشرة أعمالها من العاصمة”.

كما أوضح مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا ، أن البنك المركزي يتعامل مع سياسة الأمر الواقع، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتلبية احتياجات الحياة اليومية.

ورأى أن البرلمان مطالب باعتماد الميزانية وذلك من أجل ضبط عملية التعامل المالي، إذ إنه لم يتم اعتماد أي ميزانية حتى الآن، في حين أن البنك المركزي يعتمد على صرف النفقات المرتبطة بالباب الأول والثاني، وأن ممارسة الضغط يمكن أن تتم الفترة المقبلة لضبط النفقات خاصة فيما يتعلق بالباب الثاني.

مشيرآ ، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات كبيرة على الساحة الداخلية، ويحتمل الوصول إلى اتفاق يسمح لحكومة باشاآغا بممارسة عملها من العاصمة.