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فيديو| هلع وفزع بطرابلس جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

حالة من الهلع تشهدها العاصمة طرابلس نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة، بين عدد من المجموعات المسلحة وسط المناطق المكتظة بالناس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع.

وأظهرت في المقاطع فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.

إلى ذلك، قالت بعد المصادر، إن اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، يستعد لدخول منطقة الاشتباكات، من أجل فض الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة تفاديا لسقوط ضحايا بين المدنيين.


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صحيفة العنوان الليبية

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