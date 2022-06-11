فيديو| هلع وفزع بطرابلس جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة

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حالة من الهلع تشهدها العاصمة طرابلس نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة، بين عدد من المجموعات المسلحة وسط المناطق المكتظة بالناس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع.

و هذه طرابلس يا ساده اشتباكات جزيرة سوق الثلاتاء pic.twitter.com/meIjlaVDs4 — مجدي كان ترقد احسن (@manowar_acdc) June 10, 2022

وأظهرت في المقاطع فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.

حقيقة المشهد في طرابلس ….. pic.twitter.com/HTx8EfY3Gd — Husam El Gomati (@HusamKranda) June 10, 2022

إلى ذلك، قالت بعد المصادر، إن اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، يستعد لدخول منطقة الاشتباكات، من أجل فض الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة تفاديا لسقوط ضحايا بين المدنيين.