السني: الانقسام داخل مجلس الأمن حوّله لحلبة مصارعة سياسية

شدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، على أهمية العمل على تـفادي استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، وتحمّل الدول دائمة العضوية المسؤولية الأخلاقية أمام المجتمع الدولي في تبرير استخدامها لهذا الحق، منتقداً حالة الانقسام الذي زادت وتيرته بشكلٍ ملحوظ داخل مجلس الأمن، حتى أصبح أشبه بحلبة مصارعة سياسية.

جاء ذلك خلال مشاركة السني في الجلسة الاستثنائية الأولى التي تُعقد في الجمعية العامة، بخصوص تفعيل قرار تقييد حق النقض “الفيتو”، الجمعة، تفعيلاً لقرار الجمعية العامة الذي تبنته ليبيا، بخصوص انعقاد جلسة للجمعية عند استخدام حق النقض من قبل أحد أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية، ونقاش الظروف الخاصة بذلك.

ودعا السني الدول دائمة العضوية للعمل معاً وبجدية لإيجاد توافق في القضايا المطروحة قبل عـرض الـقرارات للتصويت، بالأخص في الوقت الذي تكون النتيجة فيها محكوم عليها بالفشل مسبقاً، مشيراً إلى أن شعوب العالم وصلت لحالة من اليأس وفقدان الثقة في المنظومة الأممية بأكملها.

وأكد السني على موقف ليبيا الثابت في دعمها لآلــيات الأمم المتحدة لنزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وعدم اتـباع سـياسـة الـكيل بمكيالين، لأجل إحلال السلم والأمن والاســتقرار في العالم، مجدداً دعوته لضرورة إيجاد إصلاح شامل وعادل لمجلس الأمن، وبالأخص لأفريقيا حسب توافق إزويليني وإعلان سرت.

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