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المشري: الاشتباكات المسلحة بطرابلس تحتِّم فتح تحقيق فوري

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إن “المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية أمام مسؤولية فتح تحقيق فوري بشأن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الجمعة في طرابلس”.

المشري، وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أضاف: “إن الاشتباكات التي حصلت مساء اليوم بمنطقة مكتظّة بالعائلات والاستِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة (منتهية الولاية) فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة”.

ودعا المشري إلى نشر نتائج التحقيق، “للرأي العام ومعاقبة المتورطين وإلا فأننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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