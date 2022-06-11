المشري يطالب بتحقيق فوري بشأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس

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طالب، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم السبت، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، بفتح تحقيق فوري بشأن الاشتباكات بين المجموعات المسلحة وسط العاصمة طرابلس.

وقال المشري، إن “الاشتباكات التي حصلت مساء اليوم بمنطقة مكتظّة بالعائلات والاستِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة ونشره للرأي العام ومعاقبة المتورطين”.

وأضاف، و “إلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين”.

وشهدت طرابلس هذه الليلة حالة من الهلع والفزع بين الأهالي نتيجة اشتباكات مسلحة بين عدد من المجموعات المسلحة وسط المناطق المكتظة بالناس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع.