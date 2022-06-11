إطلاق نار عشوائي بجزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس

أفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار عشوائي وكثيف في جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، مما سبب حالة من الهلع والفزع بين المواطنين والمصطافين القريبين من الموقع.

وأفادت مصادر متطابقة بأن الاشتباكات اندلعت عقب قيام عناصر من القوة الثامنة “النواصي” باستحداث بوابة أمنية في المنطقة، التي تدير موقعاً أمنياً بالقرب منها، الأمر الذي نتج عنه اشتباكات بين تشكيلات مسلحة دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا، في ظل صمت الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية.

وتشهد طرابلس اشتباكات متقطعة من حين لآخر، كان آخرها اشتباكات شهدتها منطقة الفرناج وسط العاصمة قبل أيام، بعد محاولة تشكيلات مسلحة السيطرة على مقر الأمن الخارجي بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية