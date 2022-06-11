حمزة: اشتباكات “سوق الثلاثاء” مشاهد مؤسفة ومحزنة ومروعة للمدنيين

أدان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، الاشتباكات المسلحة الكثيفة بين المليشيات المدعومة من عبد الغني الككلي الملقب بـ “اغنيوة”، والنواصي، في جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس.

حمزة، وعبر حسابه على موقع التواصل لاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”إلى متى يستمر العبث والاستهتار بأرواح الأبرياء والمدنيين وترويعهم في كل توتر ونزاع مسلح يحدث”.

وتابع: ”مشاهد جد مؤسفة ومحزنة لترويع المدنيين في حديقة سوق الثلاثاء وطريق الشط وبجوار ميدان الشهداء جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ قليل، نسأل الله السلامة لأهلنا في مدينة طرابلس”.