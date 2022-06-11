البيوضي: الدبيية لا يمتلك الدعم الكافي لإفشال إي اتفاق ضامن وشامل

قال سليمان البيوضي، المترشح الرئاسي:” لا توجد أي نوايا لاستهداف الهلال النفطي، ومن المؤكد تماما أن قادة المجموعات الأمنية في مصراتة لا يوجد لديها مثل هذا الخيار ولن تنخرط فيه تحت أي ظروف في الواقع الأزمة مرتبطة بحلف الصفقة والذي يرتب أوراقه لعملية عسكرية محدودة في طرابلس بحلول 20 يونيو 2022″.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” تركيز كل جهده لفرض رؤيته في تشكيل الحكومة الموازية أولا ورفضه إقرار موعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية، ويبدو إصراره على توتير الأجواء واضحا بهدف حشد الهمم والحواضن باتجاه الحرب، رغم علمه مسبقا بشروط الحل وهي الاتفاق على موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة مصغرة بالتوافق مهمتها فقط الإشراف على الانتخابات”.

وتابع:” أخيرا وليس آخرا الدبيية لا يمتلك الدعم الكافي لإفشال اتفاق ضامن وشامل ولكنه لن يكون وحيدا إذا ما تحركت الموازية لاقتحام طرابلس، وبشكل واضح وصريح ضد أي حرب ستستهدف طرابلس أو الهلال النفطي لأنها ضد ليبيا أولا وأخيرا، والأهم لست داعما للدبيبة وعبثه، وضد الصفقة وحكومتها الموازية والانتخابات هي الحل”.