المتحدث باسم غوتيريش: هناك اختلافات في الآراء تحول دون تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

العنوان – نيويورك

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك هناك اختلافات في الآراء تحول دون تمكن الأمين العام من تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

وأضاف دوغاريك أن الاختلافات حول هذا الأمر تدور بين عدد من الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن هذه المناصب يصعب شغلها بشكل متزايد.

وتابع المتحدث :”لدينا إيمان كامل بقدرة أعضاء مجلس الأمن على الالتقاء حول قضايا معينة بينما يظلون منقسمين حول قضايا أخرى”.

وأكد دوغاريك أنه ليس هناك نقص في المرشحين الجيدين، وأعتقد أنه من الصعب العثور على أشخاص يرغبون أيضا في القيام بهذه الوظائف ويمكن أيضا قبولهم من قبل الأطراف المعنية.