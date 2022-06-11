غويريني: إيطاليا ملتزمة بقرارات مجلس الأمن بحظر تهريب الأسلحة من ليبيا وإليها

أكد وزير الدفاع الإيطالي “لورنزو غويريني” أنّ (القوات الايطالية البحرية ملتزمة، في إطار مهمة “إيريني الأوروبية”، بضمان فعالية قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر منذ عام 2011 تهريب الأسلحة من ليبيا وإليها، لحراسة وسط البحر الأبيض المتوسط، الرباعي ذو الأهمية الإستراتيجية المطلقة، أيضًا بسبب ارتباطه البيني بشرق البحر الأبيض المتوسط- حيث توجد البحرية الإيطالية أيضًا لحماية الأمن الجماعي، ويرجع ذلك أيضًا إلى ارتباطه بشرق المتوسط والبحر الأسود) وفق وكالة نوفا الايطالية للأنباء .

كما أضاف “غويريني” في احتفال بمناسبة عيد البحرية الإيطالية، إنّ البحر الأبيض المتوسط يمر به حوالي 20 في المائة من حركة النقل البحري العالمية وأنه يمثل أسرع الطرق وأكثرها أمانًا وأرخصها بين المحيطين الهندي والهادئ والمحيط الأطلسي.

ووصف وزير الدفاع الإيطالي البحرية الإيطالية بأنها “العمود الفقري” لنظام الدفاع الإيطالي، وهي دولة “تمتد باتجاه البحر ووجدت غالبًا طريق نجاحاتها الأكبر في البحر“.

وأردف قائلآ: “يعاني البحر الأبيض المتوسط أيضًا من عواقب العدوان غير المبرر لروسيا على أوكرانيا”، مؤكدآ على ضرورة “الحفاظ على قدرة ردع مناسبة في البحر كما هو الحال في أي مجال آخر