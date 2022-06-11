حمزة: اشتباكات «سوق الثلاثاء» مشاهد مؤسفة ومحزنة ومروعة للمدنيين

أدان أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الاشتباكات المسلحة الكثيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع كتيبة النواصي، الخاضعة لإمرة مصطفى قدور، في جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل لاجتماعي “فيسبوك”:” إلى متى يستمر العبث والاستهتار بأرواح الأبرياء والمدنيين وترويعهم في كل توتر ونزاع مسلح يحدث”.

وتابع:” مشاهد جد مؤسفة ومحزنة لترويع المدنيين في حديقة سوق الثلاثاء وطريق الشط وبجوار ميدان الشهداء جراء الإشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ قليل، نسأل الله السلامة لأهلنا في مدينة طرابلس”.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء اليوم الجمعة.