الأرصاد: إعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت إعتدالا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا.

وتتاثر أغلب مناطق الشمال بكتلة هوائية معتدلة تعمل على تراجع في درجات الحرارة، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

وتترواح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على اغلب المناطق الساحلية بين 26 و31 درجة مئوية، وبين 35 و42 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب. وتتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال مع احتمال سقوط امطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-28)مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازى حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على غات.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية على اغلب المناطق؛ وتسجل 34 درجة مئوية على هون هذا اليوم.

الكفرة- السرير- تازربو

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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