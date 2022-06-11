اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين ليل الجمعة – السبت في العاصمة الليبية طرابلس (غرب) في ظل أزمة سياسية كبيرة في هذا البلد الذي يشهد حالاً من الفوضى منذ أكثر من عقد.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أحياء عدة في طرابلس بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور نشرها الإعلام المحلي مدنيين في حال من الهلع وسط إطلاق نار في منطقة مزدحمة من العاصمة.

واندلعت هذه الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين هما “جهاز دعم الاستقرار” الذي يقوده عبد الغني الككلي المعروف باسم “غنيوة” وكتيبة “النواصي”، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولم تتوافر حتى الآن أي حصيلة لهذه الاشتباكات التي لم تتضح أسبابها.

“ابتزاز سياسي”

وفي وقت سابق، اتهم رئيس وزراء الحكومة الليبية المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا، حكومة عبد الحميد الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الابتزاز السياسي.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال باشاغا في تغريدة على “تويتر”، “لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة من توافق ليبي- ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الابتزاز السياسي”.

كما أضاف “الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، سوف استمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات اندلعت في منطقة سوق الثلاثاء، وسط العاصمة الليبية، وهو ما أثار هلع المواطنين الذين سارعوا بالهروب من المناطق القريبة من المواجهات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين وتصاعد دخان كثيف بين المباني.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس (آذار)، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة.