الدرقاش: الليبيون شعبٌ حسود

نعت مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، الشعب الليبي بصفة الحسد، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

الدرقاش كتب قائلًا: “للأسف الشعب الليبي شعب محسدي، إذا كانت العطية أو الهبة أو المنحة لا تشمله فهي خطأ وفساد ومصاريف زايدة. أما إذا كان مشمول فيها فالوضع عالصامت” وفق تعبيره.

تعليق الدرقاش جاء على وعد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بدعم الحج، وقال: “الحجاج 200 مليون خلوا الليبيين يتكلموا من مرافقهم، اما عقيلة صالح اللي صارف 250 مليون في أربعة أشهر فما فيش حد حس به”.

وواصل قائلًا: “والله تستغرب من إنسان عامي ليس له من العلم إلا القليل ثم هو يفتي في مسائل يتوقف عندها بعض أهل العلم. يعني الحكومة الشرعية جعلت الحج مجاني من أدراك أن ذلك محرمٌ لا يجوز. كان ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تتجرأ على الله بالفتيا فيما ليس لك به علم” على حد تعبيره.