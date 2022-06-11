اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(28-34)مْ على اغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-31)مْ على المناطق الساحلية و ما بين (35-38)مْ على باقي المناطق.

أما في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحياناُ على غات.

والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(38-42)مْ على اغلب المناطق، وتسجل(34)مْ على هون هذا اليوم.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39-42) مْ.