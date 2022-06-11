العقوري: هناك حاجة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع إيطاليا

ليبيا – التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مقر وزارة الخارجية بمدينة بنغازي بالقنصل الإيطالي كارلو باتوري لبحث الموضوعات المشتركة بين البلدين.

العقوري ثمن بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب مجهودات الكبيرة التي قدمها القنصل باتوري، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي والعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وضع برامج للتعاون الثقافي والعلمي واستضافة الخبراء الايطاليين في مختلف المجالات، مضيفًا بأن ذلك ساهم في تعزيز التعاون على مستوى كافة مناطق ليبيا، مرحبًا بزيارة باتوري لليبيا في أي وقت.

كما قام رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب رفقة القنصل الإيطالي عقب اللقاء بزيارة للمعهد الدبلوماسي في بنغازي ولقاء طلابه، حيث أكد رئيس لجنة الخارجية على أهمية الاستفادة من خبرات الدول الصديقة لتطوير العمل الدبلوماسي في ليبيا، وأن لدى إيطاليا خبرات عريقة في هذا المجال، كما أن هناك حاجة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين بالنظر للقرب الجغرافي ووجود قضايا مشتركة بين البلدين.

بدوره، جدد باتوري شكره وتقديره وحرص بلاده على التعاون للنهوض بالعمل الدبلوماسي في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية