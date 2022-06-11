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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 11 يونيو 2022

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 11/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد إعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-34)مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على المناطق الساحلية و مابين (35-38)مْ على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحياناُ على غات.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-42)مْ على اغلب المناطق، وتسجل(34)مْ على هون هذا اليوم.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:15)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية التنبو الجوية طقس_یوم الغد الحرارة الصغر (م) قليلة صافية طقس اليوم الحرارة 28 صافيا إلى (م(الیوم) المدينة الصغرى (م(الیوم) قليلة 26 إلى ال السماء 22 22 22 28 ہے إلى السماء 22 22 السماء 29 نالوت 32 31 19 22 21 23 الزنتان إلى إلى 19 21 21 23 ال 30 25 28 21 نشطة 28 السماء ی 29 شحات 18 21 20 إلى الى صافة 40 41 30 35 السماء السماء قليلة السحب تتكاثر 42 40 29 29 40 لسریر 29 29 29‏'‏

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