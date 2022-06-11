الصغير: ريموت لواء 444 عند الأتراك وقصة تعليمات الدبيبة “مسرحية”

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق ” حسن الصغير، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بصناعة الوهم وإعداد مسرحية مفبركة حول أحداث العنف والاقتتال التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أمس

وقال «الصغير»، في منشور له عبر فيسبوك، «دبيبة يبي يوصل رسالة انه هو من أعطى تعليمات للواء 444 بالتدخل بس بعدها لله غالب النوم سلطان نعس ووعوه باش يتابع تعليماته».

وأضاف «الحقيقة أن اللواء 444 ريموت عند الاتراك والدبيبة وغيره يعلموا من الشارع بتحركاتهم».

وتابع « وزير الدفاع منصب مدني وكذلك رئيس الوزراء يعني يفترض الدبيبة لا يمنح تعليمات بعمليات عسكرية او شبه عسكرية يعني لو فيه تعليمات يفترض من الحداد او من المنفي».

مختتما بقوله « يعني قصة التعليمات المفبركة متع الدبيبة مسرحية لتغطية مصدر التعليمات الحقيقي والاستفادة من ذلك لاظهار موقف المسيطر».