سفير الاتحاد الأوروبي: اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء «صادمة» و«مخزية»

وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل الاشتباكات التي اندلعت في منطقة ما تعرف بـ«جزيرة سوق الثلاثاء» بالعاصمة طرابلس أمس الجمعة، بأنها «صادمة ومخزية».

وقال ساباديل، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جرى إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون. الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس رجال مسلحين».

وفي وقت متأخر الجمعة، قال شهود عيان إن مواجهات وقعت بين عناصر تابعة لكتيبة «النواصي»، وأخرى تتبع عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة».

– شهود عيان: تبادل إطلاق نار بين مجموعات مسلحة في جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس

– المشري يطالب بالتحقيق في اشتباكات سوق الثلاثاء

وانتابت حالة من الذعر سكان المنطقة، وأيضًا العائلات، الذين خرجوا للتنزه في الجزيرة، وسط انقطاع التيار الكهربائي، فيما انتشرت البوابات الأمنية بمداخل العاصمة. وتداولت صفحات ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأصوات الرماية بالأسلحة الآلية.