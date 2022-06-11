بويصير: لا أبحث عن شعبية ولن أدخل الانتخابات ولا ناقة لي في عركة ليبيا

قال محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، إنه لا يبحث عن شعبية ولا يخطط لدخول الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى أن اهتمامه بالشأن السياسي لا يعدو كونه طبيعة خاصة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أنا بطبيعتي اهتم بالسياسة.. أتابع وأقرأ واستمع واحلل واستكشف وأقول رأيي كما أراه وليس كما يريد أن يسمعه الناس، ولا أبحث عن شعبية لأنني لن أدخل انتخابات”.

وواصل قائلًا: “فى العالم شئون مهمة، ومتابعتها من حيث أعيش يجعلها خلابة فالمعلومة متوفره بقدر جهدك، وهى أهم كثيرا من عركة الشوارع فى ليبيا التى “لا ناقة لى فيها ولا جمل” على حد تعبيره.