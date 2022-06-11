الدبيبة يبحث مع المبعوث الفرنسي المستجدات السياسية في ليبيا

استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير ، والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأهمية إنجاز القاعدة الدستورية وبلوغ الانتخابات.

وفي سياق منفصل التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي والذي أكد على أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي ومن بينها بلاده، على المسار السياسي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأشاد المبعوث الفرنسي بدور المجلس الرئاسي، في هذه المرحلة في التهدئة والتواصل مع جميع الأطراف، ودعم الحوار من أجل استقرار البلاد، مشيراً إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في المحافظة على زخم الانتخابات، وسعيه لإجرائها فق إطار دستوري، يضمن نجاح تنظيمها وقبول نتائجها من الجميع.