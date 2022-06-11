تبون ونظيره الفنزويلي يتفقان على دعم الشعب الليبي بانتخاب مسؤولين جدد لهم شرعية شعبية

ليبيا – بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو قضايا إقليمية، معلنين توافق مواقفهما بشأن الأزمة الليبية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب مباحثات ثنائية بقصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية، على هامش زيارة بدأها الرئيس الفنزويلي أمس الأول، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وبالنسبة لليبيا، قال تبون: “اتفقنا على دعم السماح الشعب الليبي الشقيق بانتخاب مسؤولين جدد لهم شرعية شعبية لبناء ليبيا التي يريدها”.

بدوره، قال نيكولاس مادورو: إن “البلدين يتشاركان نفس الرؤية من أجل عالم جديد مستقر، وكان هناك توافق في المواقف بيننا حول 3 قضايا هي فلسطين وليبيا والصحراء الغربية”.

وأضاف: “بالنسبة لليبيا، فبها شعب شقيق ويجب في أقرب الآجال منح ضمانات للشعب الليبي لتنظيم انتخابات نزيهة لإعادة بناء البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية