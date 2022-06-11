الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال معتدلة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 35 و38 درجة على بقية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و42 درجة مئوية على أغلب المناطق و34 درجة على هون السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و42 درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية