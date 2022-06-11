الليبية للاستثمار تمنع شركة سيبابلاست من الحجز على أصولها للمرة الثانية

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تمكنت المؤسسة الليبية للاستثمار للمرة الثانية في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

وأفادت المؤسسة عبر مكتبها الإعلامي حصولها على حكم لصالحها ضد شركة “سيبابلاست”.

والذي يقضي بإلغاء وإبطال الحجوزات التي تم إيقاعها في فرنسا.

وجاء ذلك بعد أن قدمت المؤسسة دفوعها أمام القضاء مستندة على استقلاليتها.

وبحسب المؤسسة فإن شركة “سيبابلاست” أوقعت عدد من الحجوزات على أصول المؤسسة في الخارج.

ألا أنها تصدت لذلك وحالت دون المساس بإصولها، من خلال رفع قضايا منفصلة لكل حجز على حدى وحصولها على أحكام قضائية لصالحها.

وأكدت المؤسسة أنها أغلقت المجال على محاولات شركة “سيبابلاست” ضدها وأسدلت الستار على ذلك.

ونشبت منازعات وخلافات قانونية بين الشركة والحكومة الليبية بين العامين 2011 و2016.

حيث لجأت الشركة للتحكيم للمطالبة بتعويض مادي.

ليصدر حكم تحكيمي من غرفة التحيكم بجنيف ضد الدولة الليبية لصالح جالولي وشركائها في العام 2018.

ويصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمرًا لتنفيذ الحكم التحكيمي في العام نفسه.

وفي العام 2021، تسلمت المؤسسة الليبية للاستثمار عددًا من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا،

ورفضت المؤسسة تنفيذ الحجوزات على أصولها وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة بباريس.

لتحكم المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا.

وتعود تفاصيل النزاع القضائي مع الشركة السويسرية إلى العام 2008.

حين تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية مع «جالولي» السويسرية لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال.