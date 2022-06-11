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الفار: تؤسفنا اشتباكات طرابلس التي قدمنا لأجل استقرارها دماء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عبر آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، الداعم للدبيبة، عن أسفه من نشوب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء أمس بين مجموعات مسلحة.

وقال الفار، في منشور له عبر “فيسبوك”، “يؤسفنا الاشتباك الي تحدث في العاصمة طرابلس مهما كانت الأسباب فقد قدمنا لأجل استقرارها دماء”.

وأضاف “نحمد الله على سلامة العائلات الآمنين، الذين كانوا يفرون من درجات الحر العالية في ضل انقطاع الكهرباء وندعو إلى الصلح بين الأخوة، وإلى ميثاق وطني حقيقي يلْزَم به الجميع”.

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قناة ليبيا الحدث

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