الفار: تؤسفنا اشتباكات طرابلس التي قدمنا لأجل استقرارها دماء

عبر آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، الداعم للدبيبة، عن أسفه من نشوب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء أمس بين مجموعات مسلحة.
وقال الفار، في منشور له عبر “فيسبوك”، “يؤسفنا الاشتباك الي تحدث في العاصمة طرابلس مهما كانت الأسباب فقد قدمنا لأجل استقرارها دماء”.
وأضاف “نحمد الله على سلامة العائلات الآمنين، الذين كانوا يفرون من درجات الحر العالية في ضل انقطاع الكهرباء وندعو إلى الصلح بين الأخوة، وإلى ميثاق وطني حقيقي يلْزَم به الجميع”.
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