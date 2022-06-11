بعد ليلة مرعبة.. هدوء حذر في العاصمة طرابلس

العنوان-طرابلس

توقفت الاشتباكات التي تسببت في حالة من الهلع بالعاصمة طرابلس نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة، بين عدد من المجموعات المسلحة وسط المناطق المكتظة بالناس.

وقالت مصادر صحفية متطابقة أن الاشتباكات المسلحة توقفت بعد تدخل اللواء 444 قتال وفض النزاع والانتشار في المنطقة، وسط حذر وترقب شديدين عقب ليلة أرعبت سكان العاصمة.

حيث قامت عناصر اللواء 444 قتال بتأمين وإخراج العائلات العالقة والتي لجأ بعضها إلى فندق باب البحر القريب، وإلى المقاهي والمباني القريبة من منطقة الاشتباكات، والتي حسب المعلومات لم تسفر عن وقوع وفيات في صفوف المدنيين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع، طلبا للاستجمام وهربا ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت المقاطع المرئية المصورة فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.