الهنقاري: اللي صاير في طرابلس حالة من الغرور بالسلاح

وصف محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، الدولة الليبية بأنها أصبحت غابة القوي فيها ياكل الضعيف، وذلك في تعليقه على أحداث العنف التي شهدتها العاصمة ليلة أمس الجمعة.

وقال «الهنقاري»، في تغريدة له عبر موقع تويتر «اللي صاير في طرابلس حالة من الجنون والاستهتار والطيش والغرور بالسلاح تقول عايشين في غاية القوي يأكل الضعيف».

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المليشيات المدعومة من قوة دعم الاستقرار بإمرة «اغنيوة الككلي»، وأخرى تتبع النواصي، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء في طرابلس، مساء الجمعة.