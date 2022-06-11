مديرية أمن طرابلس توجه نداء إلى المتضررين من اشتباكات «سوق الثلاثاء»

وجهت مديرية أمن طرابلس نداء إلى المواطنين المتضررين من اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في منطقة ما تُعرف بـ«جزيرة سوق الثلاثاء» يوم أمس الجمعة.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «المتضررين سواء إن كانت في الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، عليهم التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب البحث الجنائي طرابلس وإثبات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية».

والليلة الماضية، عاش سكان العاصمة طرابلس ساعات من الذعر والقلق بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط ما يُعرف بجزيرة «سوق الثلاثاء»، بقلب العاصمة، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

حصار في حديقة سوق الثلاثاء

واعتاد بعض المواطنين اللجوء إلى حديقة في المنطقة في ليالي الصيف، خصوصًا في حالات انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم، وهو سبب وجودهم الليلة الماضية في هذه المنطقة.

أظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكت اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، دون توضيح سبب هذه الاشتباكات.

وعمت حالة استياء وغضب بين السكان إزاء ما حدث، عكستها تعليقات عديد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بضرورة وضع حد لترويع المدنيين، والاستخفاف بأرواح الناس.