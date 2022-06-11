في أول تعليق أوروبي.. “خوسيه ساباديل” يصف اشتباكات طرابلس بـ “المخزية”

العنوان-طرابلس

وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل الاشتباكات التي اندلعت في منطقة جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس أمس الجمعة بأنها “صادمة ومخزية” في أول تعليق أوروبي.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال ساباديل: “جرى إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون.. الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس رجال مسلحين”.

وجاء تصريحات ساباديل عقب ليلة مرعبة شهدتها العاصمة طرابلس إثر اشتباكات مسلحة بين كتيبة النواصي ومجموعة مسلحة تتبع عبدالغني الككلي “غنيوة”، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها فزع ورعب شديدين للمواطنين خاصة في طريق الشط التي تشهد تنزه المواطنين في عطلة الأسبوع، طلبا للاستجمام وهربا ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت المقاطع المرئية المصورة فرار العائلات والأطفال من الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.