امغيب: أردوغان أكد أن جيشه لن يخرج من ليبيا والدبيبة والحداد يصفقون له فرحاً كأنهم أتراك

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يآمر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ورئيس أركانه بالحضور إلى تركيا ويجلسهم أمامه ويقول في وجوههم بكل “وقاحة” أن جيشه لن يخرج من ليبيا وسوف يبقى إلى الأبد وهم يصفقون لما يقول فرحاً كأنهم أتراك.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف :” أن مخابرات دول قزمية وأخرى حقيرة لا أحد يحترمها في العالم وليس لها أب وزن على الساحة الدولية، تستبيح حدودنا وأرضنا وسمائنا تتجول في بلادنا كما تشاء وكيفما تريد ولا أحد يستطيع أن يقول لهم من أنتم وماذا تفعلون عندنا”.

وأردف:”طائرات تهبط وأخرى تقلع ولا أحد يعلم من أين أتت ولا ماذا احضرت ولا ماذا اخذت ولا إلى أين اتجهت،وسفراء دول يسيطرون على مصرفنا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ينهبون خيراتنا وموالنا ونحن نتفرج”.

وواصل النائب حديثه :”مليشيات تتقاسمها دول تستخدمها لمصالحها تسيطر على طرابلس وتتحكم في مفاصل الدولة فيها تتقاسم العقود والاعتمادات وأهل طرابلس في نوم عميق ولا حياة لمن تنادي !!فهل تبقى من مفهوم السيادة الوطنية شئ ؟”.

امغيب ختم منشوره :”عندما قلنا أن الجيش لابد أن يسيطر على طرابلس عام 2019 كنا نخشى من محضور وقعنا فيه اليوم “.